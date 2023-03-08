БРЮССЕЛЬ, 8 мар — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Стокгольм для участия в неформальном заседании глав минобороны стран ЕС, заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках", расследование продолжается. Германия подтвердила сообщения об обыске судна по делу о "Северных потоках"

"Мы знаем, что против трубопроводов "Северный поток" была совершена атака, акт диверсии. Но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Продолжается расследование на национальном уровне. Полагаю, что было бы правильно дождаться его завершения, прежде чем определять виновных", — сказал он.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.