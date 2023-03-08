МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что не удивится, если в ходе расследования происшествия на "Северных потоках" Запад обнаружит дельфина-подрывника. Запад узнал имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков", пишут СМИ

"Не удивлюсь, если в результате якобы "расследования" западники и их газетенки установят, что трубопроводы "Северных потоков" уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину", — написала она в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, в таком случае будет признан маршрут, озвученный бывшим премьером Великобритании Лиз Трасс, которым млекопитающее и воспользовалось, отправившись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику.

"Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, Навального с "Новичком" и так далее", — заключила официальный представитель МИД РФ.