БЕРЛИН, 8 мар — ПРАЙМ. Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных Потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом. "Держат за дураков". Немцы высмеяли новый "вброс" США о "Северных потоках"

"Я хочу указать на то, что также есть рассуждения о том, что это могло быть операцией под чужим флагом. Это было бы не впервые в истории подобных происшествий", — сообщил он перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме.

В этой связи Писториус призвал не делать поспешных выводов.

"Мне знакомы сообщения об этом расследовании (СМИ — прим. ред.). Необходимо четко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или же это проукраинская, без ведома правительства".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

В среду федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва Северных потоков.

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.