МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Создание версии о причастности проукраинской группировки к диверсии на "Северных потоках" может быть направлено на отвлечение внимания от подозрений, согласно которым США являются виновниками взрывов на магистралях, сообщила испанская газета Confidencial. Эксперт раскритиковал версию подрыва "Северных потоков" с помощью яхты

"Предположение о том, что это могла быть "проукраинская группа", может быть дымовой завесой. Способ бросить общественности кость, отвлечь общественное мнение и ослабить подозрения в том, что виновниками саботажа "Северного потока" на самом деле были сами американцы", — отметили журналисты издание.

Confidencial также отметила, что и Украина может быть заинтересована в разрушении инфраструктуры, связывающей Россию и Евросоюз, чтобы лишить их соблазна возобновить экономические отношения, когда украинский конфликт сместится на второй план в СМИ и политической повестке дня.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.