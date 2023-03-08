БЕРЛИН, 8 мар — ПРАЙМ. Кабмин Германии перед тем, как делать выводы на основе данных СМИ, дождется конца расследования федеральной прокуратуры о диверсиях на "Северных потоках", сообщила в среду министр иностранных дел Анналена Бербок. Эксперт раскритиковал версию подрыва "Северных потоков" с помощью яхты

"Конечно же мы очень внимательно следим за всеми сообщениями и выводами, которые поступают из различных источников", — сказала она в среду в ходе визита в Ирак.

Бербок отметила, что правительство Германии может дать свою оценку происходящего лишь на основе завершенного расследования компетентных органов в лице прокуратуры, чтобы "не делать поспешных выводов" из сообщений СМИ.

Американская газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.