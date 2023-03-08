ВЕНА, 8 мар — ПРАЙМ. Перед тем, как делать выводы относительно данных СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", следует проверить имеющуюся информацию, заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер. Германия сделает выводы по "Северным потокам" по завершении расследования

"Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим", — сказала она, комментируя журналистам публикации СМИ об "украинском следе" перед началом неформального заседания глав МИД и министров обороны в Швеции. Трансляция пресс-подхода велась на сайте Еврокомиссии.

Глава минобороны Германии Борис Писториус в среду в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", но гипотетические предположения комментировать не намерен.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.