МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Причастность проукраинской группировки к подрывам "Северных потоков" может означать, что киевский режим не имеют полного контроля над происходящим в стране, сообщила газета Spectator. СМИ назвали цель публикации материала NYT о терактах на "Северных потоках"

"Это открывает… тревожную возможность: что правительство (Украины) просто обладает меньшим контролем, чем ему и нам хотелось бы верить. Трудно поверить, что такая операция могла быть начата без наличия сведений у кого-либо в украинском аппарате безопасности или что олигарх действительно мог финансировать то, что Берлин может истолковать как теракт, без одобрения кого-либо в правительстве", — сказано в сообщении издания.

Spectator отметила, что западные союзники Киева начинают задаваться вопросом, кто на Украине "главный". По мнению авторов материала, это могло бы объяснило, почему США решил сейчас обнародовать через New York Times (NYT) информацию о диверсии.

"Это… могло быть задумано как дружеское предупреждение Зеленскому: подобные сюжеты усложняют поддержание западного единства, поэтому приведи свой дом в порядок", — отметило издание.

NYT сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".