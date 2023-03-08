МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Объем газа, поступающего на экспортоориентированный завод американской компании по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG в Техасе, сократился в среду на порядок впервые после того, как завод вышел из восьмимесячного простоя в феврале, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

"Согласно данным Refinitiv Eikon, поток газа на завод в Техасе в среду составил всего 0,1 миллиарда кубических футов в сутки по сравнению с 1 миллиардом кубических футов во вторник", — передает агентство.

При этом, согласно тем же данным, пик притока газа на завод пришелся на воскресенье, 5 марта, и составил около 1,7 миллиарда кубических футов, свидетельствуют данные.

В феврале Freeport LNG получила разрешение от Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC) на полный запуск первой линии сжижения и частичный запуск второй линии на заводе. Компания также уточняла, что перезапуск третьей линии потребует последующего разрешения регулирующих органов после выполнения определенных эксплуатационных условий. При работе на полную мощность Freeport LNG, второй по величине экспортный завод СПГ в США, может перерабатывать около 2,1 миллиарда кубических футов газа.

Взрыв и пожар на предприятии Freeport LNG произошли 8 июня, после чего завод был остановлен на ремонт. Компания ожидала частичного восстановления производства СПГ на заводе еще в середине декабря, а до этого полагала, что предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии оценивался в три недели. Теперь выход на стопроцентную загрузку предполагается позже в марте.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может обеспечивать около 20% существующего экспорта СПГ из США. Всего же, по данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.