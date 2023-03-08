ХЬЮСТОН (США), 8 мар — ПРАЙМ. Российский природный газ останется ценным ресурсом для мирового рынка, несмотря на происходящие в геополитике события, заявил РИА Новости глава казахстанской газовой компании QazaqGaz Санжар Жаркешов, добавив, что было бы "грех не использовать" столь огромные запасы. Бразильская Petrobras оценила влияние политики "потолка цен" на рынок

"Там (в России – ред.) огромные запасы, огромная добыча. Я считаю, конечно, грех не использовать такой ресурс – и он будет ценен для мирового рынка", — сказал Жаркешов на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Таким образом он ответил на вопрос о том, останется ли, по его мнению, Россия крупным игроком на газовом рынке на фоне происходящих в геополитике событий и попыток ряда стран полностью отказаться от российского топлива.

При этом Жаркешов отказался дать прогноз относительно динамики мировых цен на газ до конца текущего года, пояснив, что это "неблагодарное дело", которым он "заниматься не будет".

Возможная приостановка экспорта газа из Казахстана в зимний период 2023-2024 не отразится на мировых ценах, добавил он.

ПРОЕКТ ТРАНЗИТА ГАЗА ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН В КНР

Предложенный "Газпрому" проект транзита в КНР через Казахстан обсуждается на уровне правительства, конкретики еще нет, заявил РИА Новости председатель правления казахстанской национальной газовой компании QazaqGaz Санжар Жаркешов.

"Обсуждается на уровне правительства", — сообщил он на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Жаркешов добавил, что конкретики по проекту пока нет.

В феврале зампредседателя правления QazaqGaz Арман Касенов сообщил, что QazaqGaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики.