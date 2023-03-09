МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Европа, которой из-за СВО и санкций пришлось испытать проблемы с газоснабжением, относительно успешно прошла холодный сезон благодаря исключительно мягкой зиме и хорошо продуманной стратегии диверсификации поставок энергоресурсов, а также мерам по сокращению объемов потребления, но такое удачное стечение обстоятельств не должно успокаивать, пишет издание Project Syndicate. Эксперт назвал цель западной версии подрыва "Северных потоков"

Как отмечается в статье, есть риск значительного изменения цены на газ в предстоящие месяцы, что тяжело отразится на энергетических счетах компаний и домохозяйств. Вполне возможно, что по мере приближения лета на европейских газовых станет очевидным сокращение предложения, что может подтолкнуть цены обратно к 100 евро за МВТ-ч или даже выше.

Европе нужно будет сократить потребление или увеличить импорт СПГ на 60 миллиардов кубометров, чтобы закрыть дыру в этом балансе спроса и предложения, но проще говорить о такой стратегии, чем реализовать ее, пишет автор.

Если предположить, что следующей зимой погода вернется к относительной норме, правительствам европейских стран придется ставить цель сокращения потребления на 10 процентов относительно уровня 2021 года ради того, чтобы удержать общий объём потребления ниже 450 миллиардов кубометров, прогнозируется в статье.

Отчасти сокращение потребления будет обеспечено промышленностью, в том числе химической, металлургической и стекольной, где интенсивно используется природный газ и где в 2022 году уже ощущались определённые проблемы. "Одновременно европейские компании и домохозяйства, вероятно, продолжат благоразумно применять меры энергосбережения, которые они уже освоили, а введённые ранее принудительные потолки объёмов потребления (например, для отопления жилья), скорее всего, останутся в силе", — говорится в тексте.

Для получения оставшихся 10 миллиардов кубометров Европе придется увеличивать импорт СПГ от мировых поставщиков, указывается в материале.

"Роль России в качестве поставщика газа в Европу существенно сократилась, однако её поставки будут по-прежнему нужны для достижения баланса между спросом и предложением на европейском рынке – пока не построены новые мощности регазификации или пока не заработали альтернативные источники энергии", — считает автор.

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