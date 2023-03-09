МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Версия Вашингтона об организации теракта на "Северных потоках" самостоятельной "проукраинской группировкой" является "тупой американской пропагандой", заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. WSJ: ЦРУ летом предупреждало Европу о возможном подрыве "Северных потоков"

"Вообще ни из какого государства, вот! Граждане мира. Просто борцы с Московией. Одиночки-шизофреники, типа инициативники", — прокомментировал он в телеграмм группу, не связанную "ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой".

По словам Медведева, подобный сценарий можно назвать "унылым…", "тупой пропагандой" в неудачной попытке "запудрить мозги" жителям Европы.

"Европейские обыватели" не верят и поднимают новые неудобные вопросы, добавил зампред российского Совбеза.

Теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы установили взрывчатку на трубопроводах летом прошлого года во время учений НАТО, спустя три месяца ее активировали норвежцы. США заявляли РИА Новости, что не имеют отношения к диверсии, а позднее сообщили о причастности "проукраинской группировки" к подрыву российских газопроводах.