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Взрыв газа произошел в жилом доме в Чите
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Взрыв бытового газа в жилом доме в Чите повредил два этажа, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. Как отметил собеседник агентства, взрыв произошел на улице Боровая,... ПРАЙМ, 09.03.2023
энергетика, новости, газ, взрыв, бытовой газ, чита
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Взрыв бытового газа в жилом доме в Чите повредил два этажа, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
Как отметил собеседник агентства, взрыв произошел на улице Боровая, 6. В результате два этажа пятиэтажного здания получили повреждения, добавил он.
В МЧС России уточнили, что произошло обрушение балконов ближайших к эпицентру взрыва квартир на четвертом и пятом этажах. Там добавили, что восемь человек спасли.
Отмечается, что на место происшествия выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Позднее пресс-служба правительства региона сообщила, что при взрыве пострадали два человека.