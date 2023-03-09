МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Взрыв бытового газа в жилом доме в Чите повредил два этажа, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. Орбан: взрыв ветки "Турецкого потока" не получится "замести под ковер"

Как отметил собеседник агентства, взрыв произошел на улице Боровая, 6. В результате два этажа пятиэтажного здания получили повреждения, добавил он.

В МЧС России уточнили, что произошло обрушение балконов ближайших к эпицентру взрыва квартир на четвертом и пятом этажах. Там добавили, что восемь человек спасли.

Отмечается, что на место происшествия выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Позднее пресс-служба правительства региона сообщила, что при взрыве пострадали два человека.