МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG в Техасе получил от регулирующих органов разрешения на запуск последней линии по сжижению газа, следует из пресс-релиза оператора. Новый игрок берет под контроль рынок СПГ, пугая Запад

"Компания Freeport LNG Development сегодня объявила о получении разрешений от Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) и Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA) на перезапуск линии 1, последней из трех линий завода по сжижению газа компании Freeport LNG, получившего разрешение на перезапуск", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что линии 2 и 3 завода Freeport LNG вернулись к полной эксплуатации в последние недели, достигнув уровня производства СПГ свыше 1,5 миллиарда кубических футов в сутки. "По мере повторного ввода в эксплуатацию установок для сжижения газа на заводе и перезапуска технологических линий следует ожидать изменений в потоках сырьевого газа и темпах производства, учитывая продолжительность простоя завода", — добавляет компания, сообщая, что в течение следующих недель ожидается умеренный темп наращивания работы для восстановления полного производства на трех линиях.

Ранее, в среду, по данным СМИ, объем газа, поступающего на экспортоориентированный завод Freeport LNG, сократился до 0,1 миллиарда кубических футов в сутки по сравнению с 1 миллиардом кубических футов во вторник. Это произошло впервые после того, как завод вышел из восьмимесячного простоя в феврале.

Взрыв и пожар на предприятии Freeport LNG произошли 8 июня, после чего завод был остановлен на ремонт. Выход на стопроцентную загрузку предполагается в марте. В феврале Freeport LNG получила разрешение от FERC на полный запуск первой линии сжижения и частичный запуск второй линии на заводе. Компания также уточняла, что перезапуск третьей линии потребует разрешения регулирующих органов после выполнения определенных эксплуатационных условий.

Завод Freeport LNG в Техасе, второй по величине экспортный завод СПГ в США, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки, обеспечивая около 20% его экспорта из США. Всего же, по данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.