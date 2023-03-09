МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Американская компания Qilak LNG планирует инвестировать 5 миллиардов долларов в производство сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, чтобы конкурировать с заводом "Ямал СПГ" в поставках в Азию, передает агентство Рейтер. В США спрогнозировали рекордный рост добычи природного газа в 2023 году

"Компания Qilak LNG планирует инвестировать 5 миллиардов долларов в проект производства сжиженного природного газа (СПГ) на… Аляске, чтобы конкурировать с российским проектом "Ямал СПГ" для азиатских потребителей к концу этого десятилетия", — передаёт агентство со ссылкой на генерального директора и председателя совета директоров Qilak Мида Тредуэлла (Mead Treadwell).

По словам Тредуэлла, это производство будет удовлетворять 1% мирового спроса на СПГ и должно быть запущено к 2030 году. Также по его словам доставка СПГ с этого производства в Азию будет проходить за две недели, что примерно в два раза быстрее, чем с побережья Мексиканского залива. Компания также рассчитывает производить СПГ с более низкими издержками по сравнению с "Ямалом СПГ". А по расчетам Рейтера, годовой объем производства завода составит 4 миллиона тонн СПГ.

"Если мы будем придерживаться графика, то ТЭО будет готово в этом году, а подготовка проектной документации — в 2024 году", — сказал он, добавив, что окончательное инвестиционное решение может быть принято в 2025 году в зависимости от ряда условий. ExxonMobil нарастит поставки сжиженного природного газа в Европу

"Мы ориентируемся на рынок Северо-Восточной Азии, но есть и страны за пределами Северо-Восточной Азии, которые рассматривают возможность привлечения для увеличения закупок СПГ", — также сказал Тредуэлл, добавив, что существующие и будущие японские терминалы приема СПГ также могут быть использованы для дальнейшей транспортировки.

По данным компании Lloyds Energy из ОАЭ, инициатора проекта, будет доставляться от трех до пяти танкеров в месяц в Азию, а при постройке планируется использовать гравитационные конструкции — специальные утяжеленные опоры, поддерживающие морские платформы — установленные у арктического побережья Аляски.