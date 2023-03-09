МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В причастность проукраинского бизнесмена ко взрывам на "Северных потоках" верится с трудом, эта работа слишком сложная, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Унылое...": Медведев высмеял версию США о подрыве "Северных потоков"

Ранее немецкая газета Zeit писала, что улики, обнаруженные на судне, с которого совершили диверсию, указывают на принадлежащую украинцам компанию. За несколько часов до этой публикации New York Times, сославшись на американских чиновников, сообщила об участии в терактах на российских газопроводах проукраинской группировки.

Песков заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что в причастность неназванного "проукраинского бизнесмена" к подрыву "Северных потоков" верится с трудом. По его словам, такая сложная задача "по плечу" только хорошо обученным спецслужбам.

Пресс-секретарь президента России указал, что англосаксы суетятся на фоне расследования.

"Во-первых, конечно, вы видите, синхронный выход материалов в разных странах, вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", — подчеркнул он.

Кроме того, Песков добавил, что российская сторона продолжила требовать проведения прозрачного расследования с предоставлением Москве доступа. Представитель Кремля подчеркнул необходимость установить заказчика и исполнителя подрывов.