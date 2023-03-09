МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Информация о причастности Москвы к подрыву "Северных потоков" изначально не выдерживала никакой критики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Унылое...": Медведев высмеял версию США о подрыве "Северных потоков"

"Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого международного проекта может сама себе рубить ногу", — сказал он.

По словам Пескова, этот абсурдный и бездоказательный вброс изначально не выдержал критики.

"Сейчас где бы что ни происходило, в первую очередь обвиняют Россию", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что мировому сообществу необходимо провести прозрачное расследование, не отвлекаясь на гипотезы с "проукраинским доктором Зло".

Ранее немецкая газета Zeit писала, что улики, обнаруженные на судне, с которого совершили диверсию, указывают на принадлежащую украинцам компанию. За несколько часов до этой публикации New York Times, сославшись на американских чиновников, сообщила об участии в терактах на российских газопроводах проукраинской группировки.