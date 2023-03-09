Песков: вброс о причастности России к подрыву газопроводов изначально не выдержал критики
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Информация о причастности Москвы к подрыву "Северных потоков" изначально не выдерживала никакой критики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого международного проекта может сама себе рубить ногу", — сказал он.
По словам Пескова, этот абсурдный и бездоказательный вброс изначально не выдержал критики.
"Сейчас где бы что ни происходило, в первую очередь обвиняют Россию", — добавил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что мировому сообществу необходимо провести прозрачное расследование, не отвлекаясь на гипотезы с "проукраинским доктором Зло".
Ранее немецкая газета Zeit писала, что улики, обнаруженные на судне, с которого совершили диверсию, указывают на принадлежащую украинцам компанию. За несколько часов до этой публикации New York Times, сославшись на американских чиновников, сообщила об участии в терактах на российских газопроводах проукраинской группировки.
https://1prime.ru/gas/20230309/840016963.html