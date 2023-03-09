БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ), заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В ЕС планируют запустить платформу для совместных закупок газа

Чиновница в четверг выступила на заседании комитета по промышленности и энергетике Европарламента.

"Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией", — сказала Симсон.

Отказ от контрактов с Россией гарантирует "надежным" партнерам сохранение спроса на энергоресурс в регионе, добавила она.

Ранее старший вице-президент по СПГ Exxon Mobil Питер Кларк заявлял РИА Новости, что поиск альтернативных источников газа станет "сложной задачей" для ЕС, поскольку российское топливо поступало в больших объемах.