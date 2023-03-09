Евросоюз призвали полностью отказаться от российского СПГ
Еврокомиссар Симсон призвала страны ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ), заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Чиновница в четверг выступила на заседании комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
"Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией", — сказала Симсон.
Отказ от контрактов с Россией гарантирует "надежным" партнерам сохранение спроса на энергоресурс в регионе, добавила она.
Ранее старший вице-президент по СПГ Exxon Mobil Питер Кларк заявлял РИА Новости, что поиск альтернативных источников газа станет "сложной задачей" для ЕС, поскольку российское топливо поступало в больших объемах.
https://1prime.ru/gas/20230309/840017867.html
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