МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон считает, что ЕС к новому отопительному сезону окажется в лучшей позиции, чем это было в прошлом году, но предложила "не питать иллюзий" в отношении того, что новый год в энергетике будет легким. Евросоюз призвали полностью отказаться от российского СПГ

"По следующему отопительному сезону – мы в хорошей ситуации… Но не стоит питать иллюзий, что все будет просто, год будет сложный, неуверенность сохраняется. Поэтому я предложу странам продлить добровольное сокращение спроса на энергию на 15% до следующего года", — сообщила она депутатам комитета по промышленности и энергетике Европарламента.

Она также указала, что в настоящее время газовые хранилища ЕС заполнены практически на 57%, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года.