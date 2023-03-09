Еврокомиссар предложила "не питать иллюзий" по поводу энергетики
Еврокомиссар предложила "не питать иллюзий", что новый год в энергетике ЕС будет легким
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон считает, что ЕС к новому отопительному сезону окажется в лучшей позиции, чем это было в прошлом году, но предложила "не питать иллюзий" в отношении того, что новый год в энергетике будет легким.
"По следующему отопительному сезону – мы в хорошей ситуации… Но не стоит питать иллюзий, что все будет просто, год будет сложный, неуверенность сохраняется. Поэтому я предложу странам продлить добровольное сокращение спроса на энергию на 15% до следующего года", — сообщила она депутатам комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
Она также указала, что в настоящее время газовые хранилища ЕС заполнены практически на 57%, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года.
https://1prime.ru/gas/20230309/840018084.html
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