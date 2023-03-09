БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Европейский союз включил Украину в механизм совместных закупок газа, страна получит дополнительно два миллиарда кубометров ресурса, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. На Украине серьезно пострадали три теплоэлектростанции

Чиновница в четверг выступила на заседании комитета по промышленности и энергетике Европарламента.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно 2 миллиарда кубических метров газа", — отметила Симсон.

Еврокомиссар добавила, что Украина получила от Европы 1600 электрогенераторов и 1400 трансформаторов, а также солнечные батареи.

ЕК также планирует предложить распространить введенный ранее механизм MCM, предназначенный для ограничения цен на газовых рынках ЕС, с TTF "на другие хабы", добавила она.

Евросоюз в декабре 2022 года согласовал создание механизма совместных закупок газа с целью снижения цен на энергоносители. Ожидается, что он заработает с апреля и в 2023 году через него будет закуплено минимум 13,5 миллиардов кубометров газа.

Министры энергетики стран Евросоюза также решили создать механизм коррекции рынка газа (МСМ). Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене сжиженного газа (СПГ) на мировых рынках будет больше 35 евро.