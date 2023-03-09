В России могут увеличить число месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ
Правительство предложило расширить географию месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Кабмин России предлагает расширить географию месторождений, откуда разрешен экспорт сжиженного природного газа, речь идет о северных территориях Красноярского края и ЯНАО, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство предлагает расширить географию таких месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, добавив в перечень перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения, которым, соответственно, экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали", — сказал он.
Мишустин уточнил, что, прежде всего, речь идет о "северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа".
https://1prime.ru/gas/20230309/840018877.html
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