МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Кабмин России предлагает расширить географию месторождений, откуда разрешен экспорт сжиженного природного газа, речь идет о северных территориях Красноярского края и ЯНАО, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Денежные потки из России в страны Азии за год выросли в пять раз

"Правительство предлагает расширить географию таких месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, добавив в перечень перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения, которым, соответственно, экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали", — сказал он.

Мишустин уточнил, что, прежде всего, речь идет о "северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа".