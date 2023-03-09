МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Европейские власти и западные СМИ не комментируют новую версию подрыва "Северных потоков", Вашингтон, похоже, считает мир дуракамизаявил первый заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Лавров оценил попытки западных СМИ объяснять теракт на "Северных потоках"

Ранее Zeit писала, что найденные на судне, с которого совершили подрыв, улики указывают на принадлежащую украинцам компанию. За несколько часов до этого New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила об участии в теракте проукраинской группировки.

По словам Джабарова, США, думая, что в эту версию кто-нибудь поверит, считают дураками весь мир.