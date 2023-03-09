Сенатор Джабаров о "киевском следе" на газопроводах: США считают весь мир дураками
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Европейские власти и западные СМИ не комментируют новую версию подрыва "Северных потоков", Вашингтон, похоже, считает мир дуракамизаявил первый заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Zeit писала, что найденные на судне, с которого совершили подрыв, улики указывают на принадлежащую украинцам компанию. За несколько часов до этого New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила об участии в теракте проукраинской группировки.
По словам Джабарова, США, думая, что в эту версию кто-нибудь поверит, считают дураками весь мир.
"И вся Европа, в лучшем случае, помалкивает. Свободная западная пресса в рот воды набрала. И это мир, который нам десятки лет ставили в пример, как оазис свободы слова и истинной демократии", — подчеркнул сенатор.
https://1prime.ru/gas/20230309/840019483.html
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