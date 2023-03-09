МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пока сложно сказать, насколько американский завод Golden Pass сможет обеспечивать потребности Европы в сжиженном природном газе, но рассчитывать на помощь проекта в заполнении подземных хранилищ к зиме 2024/2025 годов не стоит, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Новый игрок берет под контроль рынок СПГ, пугая Запад

Ранее в четверг вице-президент по СПГ компании ExxonMobil Питер Кларк сообщил РИА Новости, что американский нефтегазовый гигант намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

"Надо учитывать, что по проекту первые партии СПГ на заводе будут произведены только к концу 2024 года, и поэтому рассчитывать, что этот объем как-то повлияет на заполнение ПХГ в Европе к отопительному сезону 2024/2025 годов, не стоит. К тому же нет гарантии, что к указанному сроку завод будет запущен в полном объеме, а не только одна из производственных линий", — прокомментировал Колобанов.

Он напомнил, что срыв сроков возобновления работы СПГ-завода Freeport LNG в США, после произошедшей на проекте аварии, во многом был связан с задержками в получении необходимых разрешений. Это же предстоит сделать и заводу Golden Pass, что может сдвинуть на несколько месяцев реальное начало производства, даже при полной технической готовности.

В то же время, считает эксперт, строительство Golden Pass с суммарной мощностью трех производственных линий в примерно 15,6 миллиона тонн СПГ в год потенциально может способствовать увеличению поставок газа из США в Европу. Но стоит учитывать, что этот проект реализуется ExxonMobil совместно с QatarEnergy, и у катарской компании в нем 70%.

"Катар уже не раз публично заявлял, что он заинтересован в заключении долгосрочных (20-летних) контрактов. Такие контракты не устраивают европейских потребителей, поэтому сейчас трудно сказать, насколько запуск проекта Golden Pass будет реально обеспечивать потребности Европы. Но, в любом случае, его реализация расширит мировой рынок СПГ, и за счет перераспределения поставок между странами мира газовые ресурсы для Европы станут более доступны", — резюмировал Колобанов.