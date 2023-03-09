МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пока сложно сказать, насколько американский завод Golden Pass сможет обеспечивать потребности Европы в сжиженном природном газе, но рассчитывать на помощь проекта в заполнении подземных хранилищ к зиме 2024/2025 годов не стоит, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"

Новый игрок берет под контроль рынок СПГ, пугая Запад

Ранее в четверг вице-президент по СПГ компании ExxonMobil Питер Кларк сообщил РИА Новости, что американский нефтегазовый гигант намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

"Надо учитывать, что по проекту первые партии СПГ на заводе будут произведены только к концу 2024 года, и поэтому рассчитывать, что этот объем как-то повлияет на заполнение ПХГ в Европе к отопительному сезону 2024/2025 годов, не стоит. К тому же нет гарантии, что к указанному сроку завод будет запущен в полном объеме, а не только одна из производственных линий", — прокомментировал Колобанов.

Он напомнил, что срыв сроков возобновления работы СПГ-завода Freeport LNG в США, после произошедшей на проекте аварии, во многом был связан с задержками в получении необходимых разрешений. Это же предстоит сделать и заводу Golden Pass, что может сдвинуть на несколько месяцев реальное начало производства, даже при полной технической готовности.

В то же время, считает эксперт, строительство Golden Pass с суммарной мощностью трех производственных линий в примерно 15,6 миллиона тонн СПГ в год потенциально может способствовать увеличению поставок газа из США в Европу. Но стоит учитывать, что этот проект реализуется ExxonMobil совместно с QatarEnergy, и у катарской компании в нем 70%.

"Катар уже не раз публично заявлял, что он заинтересован в заключении долгосрочных (20-летних) контрактов. Такие контракты не устраивают европейских потребителей, поэтому сейчас трудно сказать, насколько запуск проекта Golden Pass будет реально обеспечивать потребности Европы. Но, в любом случае, его реализация расширит мировой рынок СПГ, и за счет перераспределения поставок между странами мира газовые ресурсы для Европы станут более доступны", — резюмировал Колобанов.