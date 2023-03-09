Захарова оценила реакцию Запада на совместное расследование по газопроводам
Захарова: требования России о совместном расследовании по газопроводам проигнорировали
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Запад проигнорировал требования Москвы допустить ее к расследованию подрыва "Северных потоков", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Направленные ранее правительству ФРГ, Швеции, Дании требования российской стороны о проведении независимого и всестороннего расследования с ее участием остались проигнорированы", — отметила она.
По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, западные страны уклоняются от контактов по этой теме, не рассматривал альтернативы.
Ранее Zeit писала, что найденные на судне, с которого совершили подрыв, улики указывают на принадлежащую украинцам компанию. За несколько часов до этого New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила об участии в теракте проукраинской группировки.
https://1prime.ru/gas/20230309/840021263.html
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