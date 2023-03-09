МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга подскочили почти на 13%, примерно до 520 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов опускались ниже 450 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Глава Shell рассказал, что стало спасением для Европы этой зимой

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 447,3 доллара (-3,2%) за тысячу кубометров, впервые с июля 2021 года опустившись ниже 450 долларов. Ценовой минимум торгов составил 442,1 доллара (-4,3%). Последние фьючерсы торговались по 521,3 доллара (почти +13%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 461,9 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года и 9 марта впервые за более чем полтора года – с 27 июля 2021 года – опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.

Но несмотря на снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.