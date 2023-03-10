ООН, 10 мар — ПРАЙМ. Россия скоро опубликует и распространит среди членов СБ ООН переписку с Данией, Швецией и ФРГ по поводу расследования диверсии на "Северном потоке", заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Аналитики США прокомментировали публикации об атаках на "Северные потоки"

"Ведутся расследования в ряде стран – Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании", — сказал Полянский.

По его словам, Москве "просто пишут некие письма о том, что "мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело".

"Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности", — подчеркнул он.

Полянский подчеркнул также, что ряд западных стран в СБ ООН не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" — они считают такое расследование ненужным.

"Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены – они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят "мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании", — сказал дипломат.

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.