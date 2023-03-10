МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россия не позволит спустить ситуацию с расследованием теракта на "Северных потоках" на тормозах, Вашингтон должен прекратить саботаж, заявил замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью RT Arabic. Аналитики США прокомментировали публикации об атаках на "Северные потоки"

Замминистра отметил, что Москва не даст спустить на тормозах ситуацию, а также призвал коллективный Запад прекратить линию на саботаж организации международного расследования.

Ранее газета Zeit писала, что найденные на судне, с которого совершили подрыв, улики указывают на принадлежащую украинцам компанию. За несколько часов до этого New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила об участии в теракте проукраинской группировки.