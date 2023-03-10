МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ в 2022 году помог Европе покрыть свыше 7% ее потребностей в импорте, а по итогам января-февраля этого года РФ улучшила свои позиции на европейском рынке СПГ и стала вторым по величине поставщиком, обогнав Катар, прокомментировала РИА Новости директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова.

Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"

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"За счет российского СПГ в 2022 году было обеспечено 4,3% газовых потребностей Европы, или 7,3% ее импорта газа. При этом наш СПГ замыкает тройку его крупнейших поставщиков в Европу", — рассказала Белова, отвечая на вопрос о том, какую роль в сохранении баланса на рынке газа Европы сыграл в 2022 году российский СПГ.

"По итогам первых двух месяцев 2023 года российский сжиженный газ улучшил свои позиции, обогнав Катар и переместившись на вторую позицию среди крупнейших поставщиков", — добавила она.

Эксперт отметила, что, в отличие от трубопроводных поставок, экспорт СПГ из России в Европу вырос с 18 миллиардов кубометров в 2021 году до 23 миллиардов в 2022 году. "В условиях нехватки трубопроводного импорта любые закупки СПГ положительно влияли на газовый баланс Европы, а следовательно и на цены", — заметила Белова.

Как сообщил на этой неделе портал TradeWinds, импорт российского СПГ Евросоюзом в феврале достиг рекордных 2 миллиардов кубометров. Около 80% поставок пришлось на Бельгию, Францию и Испанию.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в четверг призвала страны Евросоюза полностью отказаться от поставок российского СПГ и не перезаключать контракты по газу с Россией. По ее словам, отказ от перезаключения контрактов с РФ позволит гарантировать "надежным партнерам" сохранение спроса в ЕС.

Завод по производству СПГ

Евросоюз призвали полностью отказаться от российского СПГ

"С учетом ожидаемого запуска новых проектов в текущем году мировое производство сжиженного газа вырастет на 17 миллиардов кубометров — этого будет недостаточно, чтобы заместить российские объемы. Кроме того, Европа рискует потерять и тех поставщиков, которые в 2022 году на фоне высоких цен в регионе и падения спроса в АТР направляли свою продукцию в Старый Свет", — считает Белова.

По ее оценкам, Россия в 2022 году экспортировала в Европу около 23 миллиардов кубометров газа в виде СПГ. Однако главный вопрос все же заключается в том, какой срок Еврокомиссия отведет для отказа от импорта российского газа, также отмечает Белова. Так, в выпущенном весной прошлого года плане REPowerEU, нацеленном на отказ от российского трубопроводного газа, фигурирует 2027-2028 года.

"По ряду целевых показателей, в частности по росту импорта СПГ, ЕС идет со значительным превышением объемов и опережением сроков. Но в данном плане нет четкого упоминания российского сжиженного газа, поэтому текущая инициатива госпожи Симсон — это новая вводная", — резюмирует Белова.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на исследование бельгийской аналитической компании Bruegel, Евросоюз в 2022 году увеличил импорт российского СПГ на 35% — до максимального уровня за последние три года в 19,2 миллиарда кубометров.