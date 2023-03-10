ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — ПРАЙМ. В случае блокировки расследования подрыва "Северных потоков", Россия продумает ответ Западу на прямое покушение на ее собственность, заявил в эфире программы "Большая игра" глава МИД РФ Сергей Лавров. В США нашли объяснение новой версии подрыва "Северных потоков"

"Это грубейшая террористическая атка не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету", — сказал он.