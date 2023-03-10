МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Украина может заменить импорт газа биометаном из сельскохозяйственных отходов, для достижения энергонезависимости от импортных поставок газа необходимо построить "сотни заводов" по производству биометана, заявил председатель комитета аграрной и земельной политики Верховной рады Александр Гайду. Украину подключили к механизму совместных закупок газа Евросоюза

Как сообщал ранее председатель правления украинской Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха, на Украине с помощью биотоплива смогли заместить более 15% потребления природного газа.

"Развитие производства биометана на Украине позволит заменить импорт природного газа. Больше биометана на Украине можно генерировать из соломы зерновых культур и стеблей кукурузы, которые остаются на полях после жатвы. Поскольку Украина имеет наибольшую в Европе площадь сельхозземель, потенциал его производства большой", — приводит слова Гайду пресс-служба Рады в Telegram-канале.

Он отметил, что в этом году на Украине должны построить пять заводов по производству биометана, в следующем – еще минимум столько же. По его словам, к 2030 году Украина сможет заместить импортированный природный газ в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год и "стать энергонезависимым" государством, но для этого необходимо "построить сотни заводов".

"Если будет производиться больше топлива, сможем экспортировать в ЕС, используя наши газопроводы, потому что Европа до 2050 года хочет отказаться от использования природного газа", — подытожил Гайду.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщал, что Украина наращивает производство собственного биоэтанола и биогаза для замены импортных поставок газа.