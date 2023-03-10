МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. В ФРГ заявили о радости Шольца из-за данных об атаке на "Северные потоки"

Согласно ее информации, импорт российского газа королевством увеличился с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году, что составило 17,2% от общего объёма импортируемого газа.

Россию опередили лишь два традиционно крупных экспортера газа в Испанию. Так, из Алжира прибыло 7 481 ГВт.ч (23,5% от общего объема), из США — 7 263 ГВт.ч (22,8%). В целом за февраль 2023 года импорт природного газа королевством достиг 31 862 ГВт.ч.

На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.