Эксперт Белова: бюрократия может убить эффективность механизма совместных закупок газа ЕС
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Готовящаяся к запуску в Евросоюзе энергетическая платформа для совместных закупок газа сможет работать в случае покупки спотовых партий, но бюрократия может "убить всю эффективность", заявила РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова.
"Запуск платформы для совместных закупок газа, или по сути создание единого закупочного органа от ЕС, — это очередной внерыночный механизм регулирования. Работать он сможет в случае покупки спотовых партий газа, и то бюрократия может убить всю эффективность", — считает она.
По ее словам, в целом запуск платформы будет означать новые переговоры с текущими поставщиками газа, у большинства из которых есть долгосрочные контракты с понятными формулами ценообразования и прочими предусмотренными соглашениями условиями. "Совсем неочевидно, что экспортеры пойдут на пересмотр текущих условий", — заявил аналитик из компании "Выгон Консалтинг".
"Предлагаемые Евросоюзом меры могут устранить ряд узких мест в вопросах перераспределения газа внутри ЕС, но не снимают проблемы доступности топлива на мировом рынке", – добавляет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций Игорь Галактионов.
ЕС для снижения цен на энергоносители планирует запустить в апреле платформу для совместных закупок газа, сообщало во вторник агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. В сотрудничестве через платформу с ЕС заинтересованы более 50 предприятий со всего мира, уточнил он. Главное преимущество для малых и средних компаний, по его словам, заключается в открытии "большого рынка": иначе они не смогли бы купить часть груза сжиженного природного газа (СПГ) или связаться с крупным энергетическим предприятием.
По данным Bloomberg, ЕС откроет регистрацию на энергетической платформе для заинтересованных в покупке газа компаний 15 марта. Первые контракты с поставщиками от США до Ближнего Востока и Африки предполагаются в июне, а после первого тендера ЕС будет организовывать совместные закупки на регулярной основе, чтобы обеспечить союз достаточным количеством газа. Российский газ через предложенный механизм покупать будет нельзя.
https://1prime.ru/gas/20230311/840034899.html