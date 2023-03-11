МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Готовящаяся к запуску в Евросоюзе энергетическая платформа для совместных закупок газа сможет работать в случае покупки спотовых партий, но бюрократия может "убить всю эффективность", заявила РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. В США заявили, что страна способна заместить нефть и газ из России в Европе

"Запуск платформы для совместных закупок газа, или по сути создание единого закупочного органа от ЕС, — это очередной внерыночный механизм регулирования. Работать он сможет в случае покупки спотовых партий газа, и то бюрократия может убить всю эффективность", — считает она.

По ее словам, в целом запуск платформы будет означать новые переговоры с текущими поставщиками газа, у большинства из которых есть долгосрочные контракты с понятными формулами ценообразования и прочими предусмотренными соглашениями условиями. "Совсем неочевидно, что экспортеры пойдут на пересмотр текущих условий", — заявил аналитик из компании "Выгон Консалтинг".

"Предлагаемые Евросоюзом меры могут устранить ряд узких мест в вопросах перераспределения газа внутри ЕС, но не снимают проблемы доступности топлива на мировом рынке", – добавляет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций Игорь Галактионов. Рябков: Россия не даст спустить на тормозах расследование по газопроводам

ЕС для снижения цен на энергоносители планирует запустить в апреле платформу для совместных закупок газа, сообщало во вторник агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. В сотрудничестве через платформу с ЕС заинтересованы более 50 предприятий со всего мира, уточнил он. Главное преимущество для малых и средних компаний, по его словам, заключается в открытии "большого рынка": иначе они не смогли бы купить часть груза сжиженного природного газа (СПГ) или связаться с крупным энергетическим предприятием.

По данным Bloomberg, ЕС откроет регистрацию на энергетической платформе для заинтересованных в покупке газа компаний 15 марта. Первые контракты с поставщиками от США до Ближнего Востока и Африки предполагаются в июне, а после первого тендера ЕС будет организовывать совместные закупки на регулярной основе, чтобы обеспечить союз достаточным количеством газа. Российский газ через предложенный механизм покупать будет нельзя.