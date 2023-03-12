МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия в 2022 году поставила в Европу около 17 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), что составляет 4% мирового рынка СПГ, и регион технически может отказаться от российских объемов за счет наращивания импорта из США, Катара и других поставщиков, такое мнение РИА Новости высказал руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Аналитик объяснила, почему ЕС не вернется к дешевому газу

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента в четверг, призвала страны Евросоюза не перезаключать с Россией контракты по газу и прекратить импорт российского СПГ. По ее словам, отказ от перезаключения контрактов с Россией позволит гарантировать "надежным партнерам" сохранение в Евросоюзе спроса.

"Европа технически может отказаться от поставок СПГ из России за счет наращивания импорта из других стран. В 2022 году Россия поставила в Европу около 17 миллионов тонн СПГ (+20% к 2021 году), что составляет всего 4% мирового рынка СПГ. Перераспределить эти объемы возможно за счет наращивания импорта СПГ из США, Катара и других поставщиков", – считает Амирагян.

Однако при прочих равных, по словам собеседника агентства, это будет сопровождаться ростом цен для потребителей в Европе, так как потребует переориентации части поставок с премиального рынка Азии и новых контрактов. Отказ европейских потребителей от российского СПГ с учетом отсутствия политического запрета на его покупку представляется "маловероятным и неэффективным решением", полагает он. Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу, заявила аналитик

Маловероятен и полный отказ европейских стран от импорта российского трубопроводного газа, прежде всего в силу "отсутствия достаточной инфраструктуры для замещения российских поставок", добавляет аналитик из ЦСР.

Трубопроводный газ из России покупают в основном страны Восточной Европы, где наблюдается "максимальная зависимость" от российского газа и отсутствуют трубопроводные мощности для переброски газа из других стран Европы, говорит Амирагян. "Также необходимо учитывать, что для них поставки газа из России по действующим долгосрочным контрактам являются экономически более привлекательными, а возможная переориентация на альтернативных поставщиков будет сопряжена с увеличением цены", – заключает он.