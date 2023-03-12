МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США с помощью новых публикаций в СМИ пытаются отвлечь внимание от его расследования по "Северному потоку". В ФРГ рассказали, кто в действительности мог взорвать "Северные потоки"

Ранее в газете New York Times появилась информация о том, что за взрывами на газопроводах стоит проукраинская группировка, о планах которой Киев мог не знать.

"Они (власти США — ред.) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики", — заявил Херш китайскому телеканалу CGTN.

Журналист подчеркнул, что украинским военным для осуществления диверсии потребовались бы специалисты и снаряжение, а также длительная подготовка в Балтийском море. СМИ узнали о танкере, который находился у мест взрывов "Северных потоков"

Взрывы на нескольких нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели в сентябре прошлого года. Как установило расследование, ЧП могло произойти в результате диверсии.

В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он сообщил, что американские водолазы могли заложить бомбу во время учений НАТО летом 2022 года, а спустя три месяца взрывчатку активировали из Норвегии.

Пентагон, комментируя эти материалы, заявил, что Соединенные Штаты никак не связаны с подрывом трубопроводов.