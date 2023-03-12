МИНСК, 12 мар — ПРАЙМ. Белоруссия намерена в текущем году выработать с российской стороной принципы формирования и функционирования объединенного рынка газа, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. Россия предоставит Белоруссии средства на цели устойчивого развития

"Сейчас у нас задача – обеспечить реализацию третьего блока мероприятий (союзной программы в энергетике – ред.). Это – формирование принципов объединённого рынка газа Союзного государства. Это будет правовой основой, дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства. Но самая главная задача – это сближение условий для субъектов хозяйствования двух стран. Мы ставим задачу эти принципы обсудить и вынести на рассмотрение глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Отвечая на вопрос, будет ли эта работа сделана в этом году, Каранкевич сказал, что "мы в любом случае ставим себе такую задачу".

Глава минэнерго Белоруссии отметил, что союзная программа по атомной энергетике уже полностью выполнена: подписано межправительственное соглашение о транспортировке радиоактивных материалов, обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Он также напомнил, что в конце февраля сторонами подписано соглашение о цене на российский газ для Минска на 2023-2025 годы.

Белоруссия и Россия реализуют три союзных программы по углублению сотрудничества в сфере энергетики: по сотрудничеству в области атомной энергетики, формированию объединенных рынков газа и электроэнергии. В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии.

В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.