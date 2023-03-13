МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Сокрушительные землетрясения на юго-востоке Турции внесли коррективы в предложенный Россией проект газового хаба, но речи о том, что его могут отложить, нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Названы страны, которые смогут поставлять газ через турецкий хаб

Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

"Землетрясения стали главной темой в политической, социальной и экономической сферах страны. Усилия всех ведомств были направлены на устранения последствий "катастрофы века". Поэтому в некоторые другие вопросы были внесены коррективы. Сейчас постепенно мы возвращаемся к вопросам нашей повестки, в которой газовый хаб — ключевой", — сообщил собеседник агентства.

"Ни в коем случае, об этом речи не идет", — добавил источник, отвечая на вопрос, может ли проект быть отложен в силу необходимости огромных ресурсов по устранению последствий землетрясений.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что переговоры Москвы и Анкары по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход. По его словам, речь идет о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно все с самого начала поставить на "правильные рельсы".

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.