МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Предложенный Россией проект "газового хаба" в Турции находится на стадии юридического оформления и обсуждения различных деталей, вопрос инвестиций с российской стороной не обсуждался, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. В Турции заявили об изменениях в проекте создания в стране газового хаба

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вопрос о предложенном Россией "газовом хабе" в Турции будет вынесен на повестку парламента в ближайшие дни. По его словам, необходимо внести изменения в один или два закона, которые будут включены в повестку дня парламента, после чего правовая инфраструктура будет в основном завершена.

"Господин министр уже анонсировал информацию о том, что парламент рассмотрит ряд изменений в закон, которые обеспечат правовую базу, в том числе, данного проекта (газового хаба). Сейчас наряду с этим делегации параллельно ведут обсуждения по различным деталям: это и инфраструктурные моменты, и вопросы обеспечения пропускной способности, диверсификации и т.д.", — сказал источник.

Собеседник агентства также назвал дезинформацией сообщения о том, что Анкара и Москва обсуждали поиск инвестиций для реализации проекта.

"Как можно говорить сейчас об инвестициях, если не уточнены все детали, участники, вопрос спроса и предложения?" — отметил он.

Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания "газового хаба" в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.