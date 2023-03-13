Источник рассказал о газовых отношениях России и Турции
Источник назвал Россию надежным партнером Турции в вопросе поставок газа
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АНКАРА, 13 мар — ПРАЙМ. Турция не разглашает коммерческие детали контрактов с Россией по газу, Москва является надежным партнером Анкары в вопросе поставок, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
"Коммерческие детали не разглашаем, без комментариев. Россия – надежный партнер", — заявил собеседник агентства.
В октябре агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявлял РИА Новости источник в Анкаре.
https://1prime.ru/gas/20230313/840042813.html
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