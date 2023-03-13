МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Москва все еще нет информации о том, кто стоит за "небывалым терактом" на трубопроводах "Северного потока", но режиму Зеленского это определенно было ни к чему, рассказал в интервью "Аргументам и фактам" секретарь Совбеза Николай Патрушев. Херш прокомментировал новые данные по взрывам на "Северных потоках"

"Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", — отметил он.

Москва настаивает на допуске к расследованию всех заинтересованных стран, поскольку "односторонние субъективные версии" не могут ничего разъяснить, а не подкрепленные доказательствами обвинения не могут вызывать доверия.

Кроме того, Патрушев усомнился в существовании некой проукраинской группировки, способной организовать диверсию. Говоря о публикации в New York Times, он подчеркнул, что Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения трубопроводов.

"Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", — добавил секретарь Совбеза.

Он также указал на наличие у США и Великобритании оборудования и специально подготовленных людей, которые могли устроить подрыв. По словам Патрушева, другие страны-члены НАТО тоже направляют боевых пловцов на выполнение диверсионных задач, но исключительно с одобрения страны, "диктующей основную повестку". В ФРГ рассказали, кто в действительности мог взорвать "Северные потоки"

"Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания", — заявил он.

Вашингтон, по его словам, заставляет власти ФРГ идти на поводу у выгодной Белому дому версии подрыва. При этом для Берлина, который долгое время строил свою экономику на дешевом российском сырье, уничтожение магистралей может обернуться упадком.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в сентябре прошлого года. По данным американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку могли заложить водолазы из США под прикрытием учений НАТО летом 2022 года. Ранее газета New York Times опубликовала материалы о том, что за взрывами стоит проукраинская группировка.