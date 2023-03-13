МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в пятницу в США снизились примерно на 4%, к 2-недельному минимуму, на фоне прогнозов более теплой погоды и более низкого, чем ожидалось, спроса на отопление в следующие две недели. Аналитик объяснил, за счет чего Европа может отказаться от российского газа

Цены снижаются, несмотря на то, что объемы поставок природного газа на СПГ-терминалы в США могут достигнуть рекордного максимума в марте. Работа СПГ-терминала Freeport была возобновлена в феврале после 8-месячного перерыва.

Апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX по итогам торгов в пятницу снизились в цене на 11,3 цента, или 4,4%, до 2,430 доллара за млн БТЕ. Это минимум закрытия с 23 февраля.

За неделю в целом цены на природный газ снизились примерно на 19%. По итогам прошлой недели котировки выросли примерно на 23%.

Объем поставок природного газа на СПГ-терминал Freeport в пятницу, вероятно, составил 1,0 млрд кубических футов в день против 0,9 млрд кубических футов в день в четверг, согласно данным Refinitiv. Биржевые цены на СПГ в Азии достигли минимума с июля 2021 года

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, за истекший период марта достиг 13,2 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в день в феврале. В марте 2022 года, до приостановки работы терминала Freeport, объем поставок трубопроводного газа достиг рекордных 12,9 млрд кубических футов в день.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,7 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре производство достигало рекордных 99,9 млрд кубических футов в день.