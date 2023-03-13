МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Разработка крупных месторождений газа в Индонезии пострадала от антироссийских санкций Запада, специальная рабочая группа по разведке и добыче нефти и газа (SKK Migas) прорабатывает решение проблемы, сообщает местный портал Bisnis.com. Аналитик оценил возможное вступление Индонезии в БРИКС

Блок газовых месторождений Натуна находится в ведении английской компании Premier Oil Tuna, владеющей там 50% долей. Другие 50% принадлежат компании ZN Asia Ltd, являющейся "дочкой" российской государственной нефтегазовой компанией "Зарубежнефть".

Сегодня совместная с российскими партнерами разработка нефтегазовых месторождений у берегов Восточной Натуны ограничена из-за антироссийских санкций, заявила SKK Migas.

"Планы разработки подпадают под санкции правительства ЕС и Великобритании, которые ограничивают нашу способность предоставлять определенные услуги нашим российским партнерам на месторождении Натуна", — цитирует портал отчет рабочей группы.

В документе SKK Migas сообщила, что будет координировать свои действия с "Зарубежнефтью", чтобы гарантировать реализацию плана разработки месторождения в 2023 году в соответствии с графиком.

По словам главы группы Дви Соетиджипто, антироссийские санкции "скорректируют" план разработки блока Натуна, только недавно получившего одобрение властей Индонезии.

"Инвестиции в месторождение очень велики, с инвестиционной стоимостью в 3,07 миллиарда долларов они помогут укрепить и стимулировать национальную экономику", — подчеркнул Соетиджипто во время пресс-конференции в понедельник.