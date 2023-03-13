МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минприроды РФ поставило задачу по возможности полностью изучить запасы газа Якутии для обеспечения отрасли ресурсной базой, сообщил глава ведомства Александр Козлов. Названы страны, которые смогут поставлять газ через турецкий хаб

"Я хочу остановиться на этом решении. Мы знаем, есть "Сила Сибири". Мы поставили задачу (с учетом того, что приняты решения по инфраструктуре, часть уже создана) давайте мы попробуем сделать так, чтобы Якутия у нас по газу была полностью изучена, чтобы дать ресурсную базу нашим газовикам, будущими переработчикам", — сказал он на круглом столе фракции КПРФ в Госдуме, добавив, что в Якутии планируется новый газодобывающий кластер с потенциалом транспортировки по Севморпути, благодаря в том числе проекту "Геология: возрождение легенды".

На сегодняшний день суммарные извлекаемые запасы свободного газа составляют в России 67 триллионов кубометров, в распределенном фонде недр находится 97% извлекаемых запасов природного газа, отметил Козлов. Большая часть запасов газа фонда сосредоточена в Арктической зоне, однако 35% арктических запасов газа требуют доразведки.

"То есть потенциал роста колоссальный, и наиболее перспективными регионами, где в последние годы происходят открытия крупных газовых месторождений, это Арктический шельф, Красноярский край и Якутия. Основные запасы газа нераспределенного фонда сосредоточены на Ямале", — заключил министр.