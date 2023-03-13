БРЮССЕЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. В Европейской комиссии отказались отвечать, обсуждала ли ее председатель Урсула фон дер Ляйен с американским лидером Джо Байденом утечки в СМИ по диверсиям на "Северных потоках". В ФРГ рассказали, кто в действительности мог взорвать "Северные потоки"

Глава Еврокомиссии совершила на минувшей неделе визиты в Канаду и США. В США Фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Джо Байденом. Диверсии на "Северных потоках" в ходе этого визита официально не упоминались.

"У нас нет ничего нового сообщить вам относительно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии… Проводятся расследования. Есть разные предположения в СМИ относительно того, кто их осуществил и почему… Но пока у нас нет каких-либо официальных результатов расследований, мы не можем делать каких-либо выводов", — сообщила официальный представитель органа Дана Спинант.

Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.