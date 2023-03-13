МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко сократило прогноз цен на газ в Европе на 2023 год — до 20 долларов за тысячу кубических футов с 40 долларов в декабре, сообщается в докладе Fitch. В США заявили, что страна способна заместить нефть и газ из России в Европе

"Мы вдвое снизили наш прогноз цен на газ в Европе по индексу TTF на 2023 год, до 20 долларов за тысячу кубических футов, в связи с более высокими, чем ожидалось, запасами газа в хранилищах ЕС, которые поддерживаются снижением спроса и достаточными поставками СПГ", — пишет агентство.

Прогноз Fitch на будущий год при этом был сохранен на уровне 20 долларов за тысячу кубических футов.

Агентство снизило ожидания по ценам на газ по итогам 2023 года на американском хабе Henry Hub – до 3,5 доллара за тысячу кубических футов с 5 долларов в декабре. В 2024 году также ожидается стоимость в 3,5 доллара за тысячу кубических футов, в декабре прогноз составлял 4 доллара.