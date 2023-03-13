МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Обнаруженный в 30 километрах от места взрыва на "Северном потоке" предмет, который не является частью конструкции газопровода и может быть фрагментом бомбы, подчеркивает острую необходимость создания комиссии ООН по этому происшествию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД назвали доллар "бумажкой на доверии"

В ее заявлении на сайте МИД говорится, что в Москве обратили внимание на недавно появившуюся информацию о том, что в ходе обследования компанией Nord Stream AG одной из ниток трубопровода в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен предмет, "который не является частью конструкции "Северного потока", но может представлять собой элемент взрывного устройства".

"Обнаруженная в ходе упомянутого обследования "находка" еще раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении Генсекретарем ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем", — заявила Захарова.

"Уход стран "коллективного Запада" от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины", — отметила она.

Кроме того, вопрос обнаружения у места ЧП предмета, который может быть частью бомбы, обсуждался с послом Дании в России Якобом Хеннингсеном, он ограничился общими словами, заявила Захарова.

"На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом "аспектов безопасности и экономики", фактически ограничившись общими словами", — говорится в заявлении Захаровой.