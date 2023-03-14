МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза — до 208 миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата. Минсельхоз и "Газпром" планируют расширить использование газа в АПК

Согласно информации статистического ведомства, Евросоюз в прошлом году в основном закупал газ в 27 странах и потратил на него 208 миллиардов евро против 62,5 миллиарда годом ранее. Впервые за много лет большая часть расходов пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), а не на поставки по трубопроводу — 109,4 миллиарда и 98,6 миллиарда евро соответственно.

Крупнейшим продавцом СПГ в Европу в прошлом году стали США: траты на американские поставки выросли в 7 раз — до 48,4 миллиарда евро. При этом за российское "голубое топливо" Евросоюз заплатил по итогам 2022 года рекордные 47,6 миллиарда евро, из которых 16,2 миллиарда пришлись на СПГ.

Третье место по продажам СПГ в ЕС занял Катар, доходы которого выросли в 3,8 раза — до 16,1 миллиарда евро. В топ-5 также вошли Ангола, которая нарастила поставки в денежном выражении в девять раз — до 4,8 миллиарда евро, и Египет, у которого ЕС увеличил закупки в десять раз, также до 4,8 миллиарда. В первой десятке находятся Алжир, Нигерия, Норвегия, Тринидад и Тобаго, а также Камерун, на которые приходится совокупно 17,3 миллиарда евро трат ЕС на СПГ.

Россия осталась лидером по доходам от реализации трубопроводного газа: траты ЕС по этой позиции выросли до максимальных за последние десятилетия 31,4 миллиарда евро. На втором месте — Норвегия, которая увеличила поставки в денежном выражении в 3,3 раза, до 21,1 миллиарда евро, а тройку лидеров замыкает Алжир, нарастивший продажи в 2,8 раза — до 17,7 миллиарда евро. В четыре раза выросли доходы от поставок "голубого топлива" по трубопроводам у Азербайджана — до 15,6 миллиарда евро, а у Великобритании — в 2,8 раза, до 8,3 миллиарда евро.

Таким образом, доля США в расходах ЕС на сжиженный и трубопроводный газ по итогам прошлого года составила 23,4%, России — 22,8%, Норвегии — 11,9%, Алжира — 10,8%, а Катара — 7,7%.