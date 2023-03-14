МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В середине десятилетия будет запущено множество новых экспортных СПГ-проектов, которые будут конкурировать с менее затратным сектором возобновляемой энергетики и ожившей отраслью атомной энергетики. Это негативно отразится на стоимости газа и может поставить под угрозу часть проектов, находящихся на стадии обсуждения, считают аналитики. Эксперты выяснили, как выросли расходы Евросоюза на газ

К 2030 году поставки СПГ могут увеличиться на 67% по сравнению с уровнями 2021 года, до 636 млн тонн в год, за счет обсуждаемых и уже одобренных СПГ-проектов. Предложение на рынке газа может значительно возрасти.

"На сегодняшний день в мире сооружается множество объектов газовой инфраструктуры на сумму свыше 1 трлн долларов. Мы наблюдаем эпохальные перемены, в результате которых одно из ведущих мест (в энергетике) займет природный газ", — отметил Джек Фуско, глава Cheniere Energy, на конференции в Хьюстоне на прошлой неделе.

Так, в Катаре продолжается строительство крупного СПГ-проекта, благодаря которому мировое предложение газа увеличится на 49 млн тонн в год к 2027 году. Запуск новых проектов в США к концу 2027 года позволит увеличить мировые СПГ-мощности на 125 млн тонн в год (16,4 млрд кубических футов в день), согласно данным компании BTU Analytics, входящей в FactSet.

Перспективы подобных проектов могут быть весьма волатильными. Так, в прошлом году цены на СПГ резко выросли на фоне спроса в Европе, однако позднее снизились ввиду заполненности газохранилищ и высоких цен на природный газ, которые отпугнули потребителей и заставили искать другие источники энергии.

По прогнозам аналитиков, цены на СПГ будут сохранять устойчивость до 2027 года, однако позднее они могут снизиться ввиду туманных перспектив спроса.

"Сейчас в центре внимания отрасли находится неопределенность относительно того, насколько сильно спрос на природный газ может сократиться в среднесрочной перспективе из-за высоких цен", — отметил Майкл Стоппард из S&P Global.

В S&P Global прогнозируют, что спрос на СПГ в развивающихся странах вырастет на два года позже, чем предполагалось ранее, в связи с повышением цен.

Китай в прошлом году сократил покупки СПГ на 20% на фоне карантинных ограничений и волатильности цен. Индия, Пакистан и Бангладеш также в совокупности сократили покупки СПГ в прошлом году на 16%, отметили в IEEFA.

Рынок природного газа в США начал этот год с сильной волатильости после относительно мягкой зимы и повышения цен на СПГ. Цены на природный газ в США упали ниже уровня себестоимости добычи на новых проектах, в результате чего бурение скважин замедлилось.

Компания Baker Hughes, являющаяся крупным поставщиком оборудования для СПГ-проектов, в январе предупредила, что высокая инфляция и рост процентных ставок привели к замедлению принятия окончательных инвестиционных решений.

Между тем в Baker Hughes ожидают значительного роста числа выданных разрешений на строительство новых СПГ-проектов в этом году. В понедельник было выдано первое разрешение в этом году: Venture Global LNG одобрила строительство второй фазы СПГ-проекта Plaquemines.

Риски для СПГ-проектов заключаются в том, что к тому времени, когда они будут запущены, рост спроса может замедлиться, и цены окажутся под давлением.

Когда кто-то говорит, что невозможно построить слишком много проектов, существует риск, что этих проектов будет построено слишком много, отметил Алан Армстронг, гендиректор Williams Companies, поставляющей природный газ на СПГ-терминалы.