МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ на NYMEX во вторник держатся около 7-дневного максимума на фоне прогнозов более холодной погоды и более высокого, чем ожидалось ранее, спроса. Кроме того, цены получают поддержку со стороны предварительных данных, указавших на сокращение суточных объемов добычи, а также рекордных поставок природного газа на СПГ-терминалы. Биржевые цены на газ в Европе снижаются после скачка в пятницу

Тем не менее ожидается, что на следующей неделе погода будет менее холодной, в результате чего спрос на отопление может оказаться более низком, чем предполагалось ранее. Эти факторы могут оказать давление на котировки.

Апрельские фьючерсы на природный газ около 12.09 по Гринвичу оставались почти без изменений, на 2,607 доллара за млн БТЕ, и могут завершить торги на максимуме с 7 марта второй день подряд. В понедельник котировки подскочили на 7%.

В последние недели на рынке природного газа наблюдается очень сильная волатильность, поскольку трейдеры пристально следят за прогнозами погоды.

Объем поставок на СПГ-терминалы в США может достичь рекордных максимумов, наблюдавшихся до закрытия СПГ-терминала Freeport в Техасе после пожара в июне 2022 года.

Объем поставок природного газа на СПГ-терминал Freeport во вторник может составить 1,0 млрд кубических футов в день против 0,3 млрд кубических футов в день в понедельник, согласно данным Refinitiv.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,7 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре 2022 года производство достигало рекордных 99,9 млрд кубических футов в день.

Суточные объемы добычи во вторник могут сократиться на 1,8 млрд кубических футов, до 5-недельного минимума 97,5 млрд кубических футов в день. Таким образом, добыча может продемонстрировать самое сильное однодневное падение с конца декабря. По словам трейдеров на рынке энергоносителей, это сокращение может быть вызвано промерзанием нефтегазовых скважин в некоторых регионах.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может сократиться до 119,5 млрд кубических футов в день против 120,1 млрд кубических футов в день на текущей неделе, полагают в Refinitiv.