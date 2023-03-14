МОСКВа, 14 мар — ПРАЙМ. Прорабатывать расширение газификации на Дальнем Востоке можно будет после того, как Россия договорится с Китаем о маршрутах газовых сетей, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что Россия кратно повысила свой экономический суверенитет

Глава государства во вторник провел совещание по развитию дальневосточных регионов.

"Вот как только окончательно сложится договоренность с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов", — заявил Путин.

Президент отметил, что такие процессы будут способствовать развитию экономики ДФО, в частности машиностроительной отрасли и металлургии. Кроме того, они обеспечат дополнительные отчисления на всех уровнях налоговой системы. При этом главным приоритетом остается комфорт населения, подчеркнул российский лидер. Еврокомиссия предложила реформировать энергорынок для отказа от газа

Путин также рассказал о плане компании "Газпром" по объединению дальневосточной и европейской систем газопроводов и проектируемой магистрали "Сила Сибири 2". Проект повысит привлекательность газотранспортной системы на Дальнем Востоке, поскольку цены на экспорт сейчас находятся на гораздо более высоком уровне, чем цены внутри страны, сказал президент.