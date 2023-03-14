БРЮССЕЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Имеющиеся на настоящий момент в подземных хранилищах стран ЕС запасы газа облегчат их заполнение к следующему ноябрю, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Еврокомиссия предложила реформировать энергорынок для отказа от газа

"Сейчас мы находимся в лучшей ситуации, чем год назад… Сейчас мы имеем еще на 56% заполненные подземные хранилища газа. Это позволит облегчить их заполнение к ноябрю", — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.