Еврокомиссар Симсон: имеющиеся запасы газа в ЕС облегчат заполнение хранилищ к следующей зиме
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Имеющиеся на настоящий момент в подземных хранилищах стран ЕС запасы газа облегчат их заполнение к следующему ноябрю, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Сейчас мы находимся в лучшей ситуации, чем год назад… Сейчас мы имеем еще на 56% заполненные подземные хранилища газа. Это позволит облегчить их заполнение к ноябрю", — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
https://1prime.ru/gas/20230314/840068777.html
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