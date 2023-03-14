ООН, 14 мар — ПРАЙМ. Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил постпред России при ООН Василий Небензя в своем письме к председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации. МИД призвал к созданию комиссии ООН по "Северным потокам"

"Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ", — указал он.

По словам дипломата, Копенгаген и Стокгольм заявили, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность" этих государств. Берлин же, как указал Небензя, аргументировал свой отказ тем, что это может повлечь "возможный ущерб интересам" страны.