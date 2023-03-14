Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"
Небензя заявил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Россией по "Северным потокам"
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ООН, 14 мар — ПРАЙМ. Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил постпред России при ООН Василий Небензя в своем письме к председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации.
"Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ", — указал он.
По словам дипломата, Копенгаген и Стокгольм заявили, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность" этих государств. Берлин же, как указал Небензя, аргументировал свой отказ тем, что это может повлечь "возможный ущерб интересам" страны.
https://1prime.ru/gas/20230314/840068886.html
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